Анкара, 17 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Свыше 1,2 тыс. граждан России не могут вылететь из Антальи после отмены по техническим причинам рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Об этом сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Markus Mainka/Global Look Press

Он отметил, что задержки с вылетами рейсов российских и турецких авиакомпаний стали достаточно частым явлением, в большинстве случаев такие задержки составляли от одного до трёх часов, поэтому не представляли особых проблем для пассажиров.

«Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной, когда из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1200 пассажиров, планировавших вернуться домой», — приводит ТАСС его слова.

Ерхов отметил, что основная часть граждан России была размещена в отелях и обеспечена питанием, несмотря на это им пришлось более двух суток ожидать отправки на родину.

По словам дипломата, генеральное консульство России в Анталье продолжает следить за ситуацией и при обращении российских граждан, которые оказались в сложной ситуации, рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании.

Ранее авиарейс WZ 3062 компании Red Wings из Антальи в Екатеринбург задержали более чем на сутки в Турции. Причиной стала техническая неисправность самолётов.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа работники авиакомпании Red Wings, ответственные за техническую эксплуатацию самолёта, приняли решение выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва (Жуковский) с 406 пассажирами на борту. При этом на самолёте была неисправность установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 августа поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. 16 августа Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ отчиталось о возбуждении дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

16 августа в пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили, что требования безопасности при выполнении рейса из Антальи в Москву, после которого Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело, не нарушались.