Луганск, 17 августа, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже, сообщили 17 августа в ведомстве.

Иван Шилов ИА Регнум

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность проживающего в ЛНР гражданина Украины», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что с октября 2022 года житель ЛНР с целью оказания содействия ВСУ собирал сведения о местах дислокации российских военных.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России «Шпионаж». Фигурант задержан, ведётся следствие.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа в Стародубском районе Брянской области сотрудниками ФСБ была пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионной группы, в которую входили шесть боевиков, пятеро из которых были уничтожены. На месте боя были обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.