Киев, 17 августа, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Власти Украины на фоне ударов по объектам украинских военно-воздушных сил (ВВС), которые были использованы для запуска дальнобойных ракет Scalp и Storm Shadow, оперативно перемещают с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

Ashley Chan/Global Look Press

По её данным, Киев и его союзники рассматривают удары РФ по объектам на западе Украины как попытку России разрушить украинские взлетно-посадочные полосы, а также уничтожить парк бомбардировщиков, которые использовались для запуска французских ракет Scalp и британских Storm Shadow.

Газета привела слова одного из чиновников, который заявил, что сейчас Украина оперативно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал, украинские пилоты постоянно перемещаются между десятками местных авиабаз и коммерческих аэропортов.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России ночью 15 августа нанесли сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, в результате украинскому военно-промышленному комплексу был нанесён значительный ущерб. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Вооружённые силы России ночью 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые украинская армия применяет для террористических атак, все назначенные объекты поражены. Групповой удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности морского базирования.