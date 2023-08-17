Москва, 17 августа, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в прокуратуру Забайкальского края из-за нового поворота в истории избиения участника СВО, говорится в сообщении СПЧ в Telegram-канале.

Александр Погожев ИА Регнум

«В резонансном деле с избиением в Забайкальском крае инвалида — участника СВО Михаила Таскина агентство «Регнум» выяснило новые детали, в связи с чем Валерий Фадеев решил обратиться к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому», — говорится в сообщении.

Граждане полагали, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших. Однако позже выяснилось, что потерпевший был ранее судим за совершение тяжкого уголовного преступления, мужчина неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, провоцируя их на ответные действия.

«Что же касается нападавших, то, по имеющейся информации, они не являются противниками СВО, а напротив, активно участвуют в проведении патриотических акций», — отметил Фадеев.

Сложившаяся ситуация требует особой тщательности при расследовании уголовного дела. СПЧ попросил Яновского взять расследование под личный контроль.

Журналистам ИА Регнум удалось установить, что Михаил Таскин был судим по тяжкой статье. В 2019 году он, будучи пьяным, устроил стрельбу в центре города с целью убить трёх человек, за что получил 9 лет колонии. 19 августа 2019 года Таскин пытался расстрелять местных жителей, с которыми повздорил из-за парковочного места. Из материалов дела следует, что потерпевшим чудом удалось выжить.

Конфликт, приведший к драке 5 августа, по словам местных жителей, Михаил спровоцировал сам. Также ИА Регнум удалось выяснить, что задержанный за избиение Таскина Иван Зырянов не является противником СВО — он вместе с братом организовывает патриотические мероприятия в районе уже много лет.

После публикации ИА Регнум следователи рассказали, что могут пересмотреть статьи уголовного дела в отношении участников драки.