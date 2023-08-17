Ниамей, 17 августа, 2023, 09:25 — ИА Регнум. По меньшей мере 31 мирный житель погиб в результате нападений вооружённых людей на несколько деревень в Нигере. Об этом сообщило издание ActuNiger, ссылаясь на собственные источники.

Djibo Issifou/dpa/picture-alliance/ТАСС

По его данным, 15 августа в результате атак вооружённых лиц, предположительно, террористов, в нескольких деревнях в регионе Тиллабери получил несовместимые с жизнью травмы по меньшей мере 31 мирный житель.

Отмечается, что все погибшие являются гражданскими лицами.

Как передавало ИА Регнум, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении.

На внеочередном саммите в Абудже 10 августа Экономическое сообщество стран Западной Африки приняло решение о подготовке к развертыванию резервных сил организации, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер с целью освобождения свергнутого президента. В свою очередь нигерские военные выразили готовность дать отпор любому иностранному вмешательству.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 августа на Московской конференции по международной безопасности заявил, что Запад требует возвращения к демократии в Нигере почти любыми средствами, при этом в 2014 году он почти проигнорировал смещение легитимной власти на Украине.