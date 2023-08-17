Москва, 17 августа, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Российские власти решили пока не устанавливать нормативы продажи экспортёрами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным газеты, договорённость была достигнута на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Согласно данным источников, правительство сумело неформально договориться с экспортёрами об увеличении продажи валютной выручки, было принято решение ограничиться мониторингом их действий.

Ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум экономист Константин Ордов объяснил продолжающееся снижение курса рубля тремя главными факторами: ограничениями ЦБ на валютном рынке, отсутствием обязательной продажи валютной выручки экспортёрами и отказом Центробанка повлиять на динамику курса российской национальной валюты.