Анкара, 17 августа, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Турция арендовала на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии, где намерена разместить военную базу. Об этом сообщил телеканал TGRT, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации телеканала, это позволит укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, а также обеспечить безопасность торговых судов и усилить контроль над турецкими территориальными водами.

Отмечается, что на военной базе, которую намерены создать в этом регионе, Турция планирует разместить боевые дроны и системы противовоздушной обороны.

Напомним, что в ноябре 2019 года ливийское Правительство национального единства и власти Турции подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между двумя странами. 3 октября прошлого года ливийское Правительство национального единства заключило с Турцией два новых меморандума о взаимопонимании в нефтегазовом секторе.

Спикер парламента Ливии Акила Салех 4 октября заявил, что в Национальном собрании Ливии раскритиковали правительство страны за заключение соглашения с Турцией о сотрудничестве в сфере энергетики.