Белгород, 17 августа, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Специалисты «Общероссийского народного фронта» разработали приложение для смартфонов, которое позволяет передать оперативные сведения в силовые структуры об увиденных дронах, неопознанных предметах и диверсиях. Об этом 17 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что Белгородская область с первых дней спецоперации подвергается постоянным обстрелам со стороны украинской армии, зафиксировано множество происшествий, в том числе и с участием дронов.

Глава региона добавил, что от жителей поступало много вопросов, они интересовались, куда необходимо звонить, чтобы передать информацию. Гражданам рекомендовали звонить по номеру 122 либо обращаться к сотрудникам полиции, в дежурные службы, но не всегда эта оперативность удовлетворяла жителей, уточнил Гладков.

Он отметил, что специалисты «Народного фронта» разработали приложение для смартфонов «Радар», которое позволяет передать оперативные сведения в силовые структуры для анализа и быстрого принятия решения. Приложение можно использовать на операционной системе «Андроид».

Как передавало ИА Регнум, 15 августа в Минобороны России проинформировали, что украинский беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

Исполняющий обязанности главврача детской областной больницы Андрей Тулинов 14 августа сообщил, что десятилетняя девочка получила ранения в Белгороде в результате атаки украинского дрона, в ближайшее время врачи проведут ребёнку операцию.

Губернатор Белгородской области 13 августа написал, что в Белгороде на улице Есенина украинский беспилотник врезался в жилой дом. В результате были повреждены пять квартир и 16 автомобилей. В жилом доме после взрыва осыпались плитки с фасада, пострадало остекление, а также повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Согласно обследованию специалистов, несущие конструкции дома повреждены не были.