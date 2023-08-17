Афины , 17 августа, 2023, 08:46 — ИА Регнум. В Европе начинают процесс повышения пенсионного возраста до 74 лет, Греция одной из первых сделала шаги в этом направлении, утвердив программы занятости до 74 лет для некоторых категорий граждан. Об этом заявил экс-депутат Европарламента, председатель партии «Греция — другой путь», профессор институтов Евросоюза в Критском университете Нотис Мариас.

Finn Winkler/Global Look Press

«Это идёт общеевропейское цунами повышения пенсионного возраста до 74 лет», — приводит РИА Новости слова политика.

По его словам, повышение пенсионного возраста в Европе планировали начать ещё с конца 2020 года, во время пандемии. Тогда Совет Евросоюза издал решение «О руководящих принципах политики занятости государств-членов», и это был «контрольный выстрел» по пенсионным правам трудящихся, так как это решение требует повышения пенсионного возраста, уточнил он.

Политик пояснил, что один из руководящих принципов в том числе предусматривает, что в результате увеличения продолжительности жизни и демографических изменений страны-члены должны обеспечить адекватность и устойчивость пенсионных систем для наёмных работников и самозанятых, предоставляя мужчинам и женщинам равные возможности для приобретения пенсионных прав, в том числе за счёт дополнительных схем, которые обеспечивают достаточный доход для пожилых людей.

Мариас отметил, что, согласно этим принципам, пенсионные реформы должны опираться на политику, направленную на сокращение гендерного пенсионного разрыва, а также на меры по продлению трудовой жизни, в том числе на повышение пенсионного возраста.

Отмечается, что после этого эстафету приняли лидеры Евросоюза, которые с согласия Кипра и Греции приняли решение на саммите в Порту 8 мая 2021 года о продлении трудового стажа до 74 лет.

Политик пояснил, что декларация Порту, является ничем иным, как новым увеличением трудового стажа, повышением пределов пенсионного возраста и разрушением пенсионной системы. Лидеры Евросоюза не отважились прямо заявить о работе до 74 лет, они лишь сослались на два текста с указанием на повышение пенсионного возраста, посчитав, что люди проглотят это, уточнил политик.

Он уточнил, что в Социальном обязательстве Порту, которое было принято 7 мая 2021 года на Социальной конференции Порту, говорится о том, что оно поддерживает расширение доступа к базовым цифровым навыкам не менее чем для 80% людей в возрасте 16–74 лет, что это способствует инновациям, повышению квалификации, трудоустройству, переквалификации.

В Плане действий Комиссии, который был принят 4 марта 2021 года, указывается, что не менее 80% людей в возрасте 16–74 лет должны обладать базовыми цифровыми навыками.

«Как видно, лидеры ЕС призывают 74-летних людей к 2030 году приобрести цифровые навыки, чтобы быть трудоспособными, поскольку цифровые навыки теперь будут иметь важнейшее значение для интеграции на рынке труда», — отметил Мариас.

Он пояснил, что в Греции никто не обратил внимания на эти документы, хотя людей предупреждали о надвигающейся волне повышения пенсионного возраста до 74 лет по всему Евросоюзу.

«Сейчас мы подходим к этому», — уточнил Мариас.

В настоящее время в Греции возраст выхода на пенсию по старости установлен в 67 лет с минимальным страховым стажем 15 лет. При этом право на полную пенсию имеют по достижении возраста 62 года, а также граждане, у которых имеется 40 лет страхового стажа.

Как передавало ИА Регнум, правительство Франции разработало два декрета в рамках закона о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет для ряда профессий. Декреты вводят понятия «активные госслужащие», к которому отнесли пожарных и сиделок, а также «сверхактивные госслужащие», включающее полицейских, авиадиспетчеров, тюремных охранников. Для этих двух категорий допускается выход на пенсию до 64 лет, но им подняли минимальный пенсионный возраст с 57 до 59 лет и с 52 до 54 лет соответственно.

Как ранее сообщил гендиректор Национального фонда страхования по старости Рено Виллар, пенсии начнут рассчитывать по новым правилам с июля. Всего в рамках пенсионной реформы планируют выпустить 31 декрет до 1 сентября 2023 года.

Во Франции на 6 июня объявили новую протестную акцию против повышения пенсионного возраста. По предварительной оценке, на неё выйдут до 600 тысяч граждан, в том числе до 70 тысяч в Париже. Всего по стране запланировали 250 протестных акций на этот день. Организаторы протестов назвали «красной чертой» повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу. ру» Ирина Андриевская поделилась мнением о том, что в будущем Россию ждёт очередное увеличение пенсионного возраста из-за двух глобальных демографических событий. По её мнению, главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости.