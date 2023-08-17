Луганск, 17 августа, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Украинским боевикам поставили большую партию различных боеприпасов, включая немецкие мины DM-22, которые будут устанавливать на купянском направлении специалисты из Германии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

«По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием», — рассказал эксперт РИА Новости.

Марочко добавил, что прибывшая на склады возле Купянска большая партия боекомплектов подходит к различным видам вооружения.

Немецкая противотанковая мина направленного действия DM-22 при помощи 128 мм кумулятивной гранаты с инфракрасным или акустическим взрывателем может поражать военную технику на расстоянии до 100 метров.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как украинская армия в ходе контрбатарейной борьбы на севере ЛНР пытается ввести в заблуждение российскую артиллерийскую разведку, прикрывая работу тяжёлых западных орудий при помощи «кочующих» огневых средств на базе пикапов и другой колесной техники.

Количество подобных огневых средств колеблется от одного до шести автомобилей, в большей степени ВСУ используют миномёты и артиллерийские орудия до 122 мм.