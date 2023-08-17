Анкара, 17 августа, 2023, 07:59 — ИА Регнум. В столице Турции Анкаре ночью прохожие обнаружили на улице Генчлик в районе Чанкая подозрительную сумку на обочине тротуара. О находке они сообщили в полицию. О происшествии написала газета Hürriyet.

Volkan Erdek Улицы Анкары

Полиция перекрыла улицы, прибыли взрывники.

Специалисты оперативно, контролируемо взорвали подозрительную сумку. В ней оказались одежда и куриные яйца. Устанавливают владельца сумки.

Как сообщало ИА Регнум, неизвестного мужчину с большой сумкой заметили в районе взрыва беспилотника 16 мая под Калугой.

После взрывов неизвестный исчез. По словам местных жителей, он всё время пытался находиться в толпе. Никто этого человека раньше не видел.

Предмет, внешне похожий на гранату, был обнаружен в бесхозной сумке, найденной на Курском вокзале в Москве. Эвакуация из здания не проводилась.

Хозяина сумки нашли. Подозрительный предмет оказался муляжом сувенирной гранаты.