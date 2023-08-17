Новая Каховка, Херсонская область, 17 августа, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Несущая боевое дежурство у Каховской ГЭС российская группировка войск «Днепр» уничтожила украинский танк и передвижной миномётный расчёт, которые обстреливали позиции ВС России, рассказал РИА Новости пулемётчик с позывным Марио.

mil.ru Российский минометчик

Он отметил, что в районе Каховской ГЭС ситуация напряжённая, украинская артиллерия ведёт обстрел позиций ВС РФ. Российские военные обнаруживают и последовательно уничтожают украинскую технику.

Марио вспомнил о недавнем случае, когда танк ВСУ выехал и отработал по российским позициям. Никто не пострадал. Миномётчики мгновенно отреагировали и подавили огнём вражеский танк, больше он не работал, сказал Марио.

По обнаруженному не так давно передвижному миномёту ВСУ также незамедлительно отработали российские солдаты. Они ликвидировали расчёт противника и автобус, на котором украинские боевики перевозили орудие с точки на точку.

Другой боец подразделения с позывным Малой главной задачей назвал не допустить прорыва противника на левый берег Днепра и создания там плацдарма. Многократные попытки ВСУ закрепиться не привели к успеху. Российские военные бдительно несут свою службу, несмотря на нахождение на противоположном берегу Днепра одесской 126-й бригады теробороны, добавил Малой.

Как сообщало ИА Регнум, трое украинских солдат после нескольких дней на передовой перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода на позициях и недостатка боевой подготовки.

Около 23:00 мск 8 августа троих перебежчиков задержали между населёнными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка российские военные. При себе пленные имели ручной противотанковый гранатомёт, три автомата и более 300 патронов к ним.