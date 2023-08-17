Новый, 540-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован историей о том, как трое изголодавшихся украинских бойцов переплыли на левый берег Днепра, чтобы сдаться в плен российским военным. Как сообщает 17 августа РИА Новости со ссылкой на слова одного из военнопленных, в расположение 123 бригады украинской теробороны мужчины попали после пяти дней «учебки» в Житомирской области. Поставивший задачу командир с позывным «Клещ» отбыл в тыл в первый же день пребывания на передовой, а бойцы не смогли выполнить ни одной из поставленных задач по причине постоянных артиллерийских и минометных обстрелов ВС РФ, информирует перебежчик. По его словам, на третьи сутки начался голод. Тогда и выяснилось, что паёк нужно покупать, так как нет топлива, чтобы его подвозить.

В таких условиях солдат и двое его товарищей решили сдаться в плен. Возможность появилась спустя неделю. Подвернувшаяся лодка и палка с привязной белой тряпкой помогли осуществить задуманное. Перебежчики отмечают, что в тот момент было страшно получить пулю от своих. Российские бойцы задержали беглецов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером, 8 августа, между населёнными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка.

Тем временем, военные чекисты Дальнего Востока пресекли шпионскую деятельность 54-летнего гражданина Украины. Являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, мужчина получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера, информирует УФСБ России по Хабаровскому краю.

ВСУ терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки командования продвигаться, заявил в соцсетях бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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