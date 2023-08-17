Нью-Йорк, США, 17 августа, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Соглашение о признании вины подозреваемыми по делу о терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке (два пассажирских самолёта врезались в башни-близнецы) может исключить вынесение Халиду Шейху Мохаммеду и ещё четырём подозреваемым смертного приговора. Об этом говорится в письме ФБР к семьям пострадавших. Документ цитирует Ассошиэйтед Пресс.

Момент обрушения башен близнецов. 11 сентября 2001

Прокуратура США несколько месяцев назад начала переговоры с подозреваемыми о сделке, согласно которой они должны признать вину в обмен на отказ обвинения от требования смертной казни.

«Вероятно, заключение соглашения о признании вины в данном деле исключит возможность вынесения смертного приговора», — говорится в письме.

ФБР просит членов семей пострадавших обратиться в отдел помощи потерпевшим «с комментариями или вопросами о возможности подобного соглашения» до 21 августа.

Официальные обвинения против подозреваемых были выдвинуты военным трибуналом в 2012 году. Сроки начала формального процесса пока не объявлены.

По официальным данным от действий террористов в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне — 189, в Пенсильвании — 44 человека.

Как сообщало ИА Регнум, попытка украинских беспилотников атаковать объекты в Москве не имеет ничего общего с терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 августа.

Три украинских беспилотника пытались атаковать Москву и Московскую область в ночь на 1 августа. Два были сбиты системой ПВО, третий упал на территории комплекса «Москва-Сити», потеряв управление под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.