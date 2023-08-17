Вашингтон, 17 августа, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Америка не посылает Киеву новейшую военную технику из-за риска, что она попадёт в руки не только России, но и Китая, которые смогут воспользоваться секретной информацией. Так считает американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По мнению эксперта, по этой причине США и не хотели поставлять Украине танки Abrams. А те, что ожидаются в поставках ВСУ, — это старые модели M1A1.

«Мы не даём украинцам наши новые танки, потому что просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет, поэтому нельзя, чтобы русские понимали, как она устроена и использовали это», — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Подобная ситуация была и с ракетами HIMARS, которые управляются с помощью спутниковой системы GPS. Российские военные уже научились её глушить. Опасаются США передавать ВСУ и баллистические ракеты ATACMS, полагая, что выяснить, как нейтрализовать их, могут не только русские.

«Полученную информацию русские могут передать китайцам. О противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся. Поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии», — добавил ветеран войны.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия уже не получит ни осенью, ни зимой американские истребители F-16. Об этом 16 августа сказал советник командования ВС украинских войск Юрий Игнат, отметив, что «на этот самолёт были большие надежды».

Власти США опоздали с принятием решения о поставке на Украину истребителей F-16, к моменту окончания подготовки лётчиков ВСУ эти самолёты уже не смогут оказать ВСУ существенной помощи в контрнаступлении.