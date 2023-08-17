Москва, 17 августа, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что получает в России зарплату в рублях, а курс евро и доллара её мало касается.

Kremlin.ru Владимир Путин на свадьбе Карин Кнайсль

«Я слежу за этим, но в университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», — сказала она в беседе с ТАСС.

Экс-глава австрийского МИД ранее возглавляла созданный при Санкт-Петербургском государственном университете центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues. Его презентация прошла в июне во время Петербургского международного экономического форума.

Вот уже несколько недель бывший министр живёт в Рязанской области, куда она приехала после ПМЭФ.

Как сообщало ИА Регнум, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила ранее, что для неё рязанская деревня Петрушово лучше, чем Сейшелы и Мальдивы. Она добавила, что не проживает в Петрушово постоянно, а просто арендовала маленький деревенский дом.

Кнайсль завела знакомства среди местного населения, выступала в местном клубе с лекцией по вопросам экологии. В деревне её приняли очень доброжелательно. 8 августа она побывала на проходившем празднике «Макушка лета», смотрела выступления и общалась с жителями.