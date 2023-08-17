Москва, 17 августа, 2023, 05:51 — ИА Регнум. В Минобороны рассказали, как российские ракетчики уничтожили пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны украинских войск в Краматорске.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, артиллерия уничтожила также полевой склад боеприпасов в районе Белоборовки, два пункта временной дислокации подразделений 110-й отдельной механизированной бригады, полевой склад боеприпасов и три пикапа украинских военных в районах Бердычева, Авдеевки и Первомайского.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы разбита американская гаубица М777 в районе Звановки, гаубица Д-20 у Спорного и Д-30 в Северске.

Отличились и экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34. Управляемыми ударами они разбили объекты ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

Офицер добавил, что ликвидированы три пункта временной дислокации 4-й бригады нацгвардии Украины и 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, трое украинских солдат после нескольких дней на передовой перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода и недостатка боевой подготовки, рассказал один из сдавшихся в плен.

Киевские боевики вечером 16 августа нанесли массированный удар по посёлку Днепряны в Херсонской области.

Артиллерийский удар пришёлся по домам мирных жителей в посёлке Днепряны Новокаховского городского округа, по домам в районе хлебоприёмного предприятия и улице Новоодесской.