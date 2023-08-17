Красный Лиман, ДНР, 17 августа, 2023, 05:47 — ИА Регнум. При боевом дежурстве расчёты зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений Центрального военного округа (ЦВО), уничтожая украинские разведывательные беспилотники под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК «Оса»

Уточняется, что специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет выявить и уничтожить малогабаритные разведывательные дроны противника.

Только за последние недели расчёт ЗРК «Оса» ЦВО уничтожил около 30 беспилотников ВСУ, ведущих аэроразведку позиций российских войск. Зенитчики предотвратили артиллерийские удары, сохранили жизни личного состава и боеготовность подразделений. За безупречное несение боевого дежурства по прикрытию воздушного пространства в районах дислокации российских войск расчёт комплекса представлен к государственным наградам, заключили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в зоне проведения специальной военной операции применяется полученный во время чеченской кампании опыт. Российские зенитчики используют тактику «огневой колесницы». По словам одного из бойцов Южной группировки войск, недостатка в снарядах расчёты не испытывают, орудия очень скорострельные и эффективные. Буквально за минуту только с одной машины по противнику выпускается около 400 снарядов.