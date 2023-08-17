Киев, 17 августа, 2023, 05:24 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 17 августа сирены предупредили население двух областей об опасности с воздуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены срабатывали с 04:06 до 04:51 по местному времени в Харьковской и Днепропетровской областях.

Также воздушная тревога объявлялась в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские ПВО утром 16 августа уничтожили три украинских дрона над Калужской областью.

За атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а Служба безопасности Украины передала американскому каналу CNN видео нападения. Об этом заявил глава ведомства Василий Малюк.