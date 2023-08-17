Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 17 августа, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Награды за боевые заслуги в спецоперации на Украине и 1 млн рублей украли у жителя Комсомольска-на-Амуре. О происшествии сообщила прокуратура Хабаровского края.

oren. sledcom.ru Сумка с деньгами

В городской отдел полиции обратился участник боевых действий, вернувшийся со службы в зоне проведения СВО. Мужчина заявил о хищении у него 1 млн рублей, четырёх боевых наград, документов к ним и другого имущества.

Дознаватель не стал возбуждать уголовное дело, посчитав, что отсутствует событие преступления — кража.

Прокурор с решением не согласился, признал его незаконным и вынес постановление с требованием возбудить уголовное дело.

По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 28 июля задержали мужчину, нашедшего на улице 1 млн рублей. Полицейские разыскали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свёртка.

Владелец денег положил завёрнутый в бумагу 1 млн рублей на крышу своего авто, после чего отвлёкся на телефонный разговор. Забыв про свёрток, он уехал, деньги упали на проезжую часть. Оказавшийся рядом приезжий увидел пакет, обнаружил в нём большую сумму денег и решил забрать их себе. К моменту задержания часть денег он уже успел потратить.