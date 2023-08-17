В Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ
ФСБ: чекисты задержали за шпионаж украинского военного в Херсонской области
Хабаровск, 17 августа, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Военные чекисты Дальнего Востока пресекли шпионскую деятельность жителя Украины. О задержании подозреваемого сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.
Отмечается, что дальневосточниками выявлена и пресечена противоправная деятельность 54-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже.
«Дальневосточными контрразведчиками в зоне СВО задержан в российской части Херсонской области гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности», — пояснили в ведомстве.
Украинец, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.
Подозреваемый собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии.
Следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности показала видео с задержанием и признательными показаниями задержанного в Крыму агента СБУ.
Задержанный рассказал, что украинская разведка завербовала его, когда он ездил к родственнице. На границе к нему подошёл незнакомец и предложил сотрудничество.