Хабаровск, 17 августа, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Военные чекисты Дальнего Востока пресекли шпионскую деятельность жителя Украины. О задержании подозреваемого сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Скриншот видео YouTube страницы RT на русском Задержание предполагаемого украинского шпиона

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Отмечается, что дальневосточниками выявлена и пресечена противоправная деятельность 54-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже.

«Дальневосточными контрразведчиками в зоне СВО задержан в российской части Херсонской области гражданин Украины, подозреваемый в шпионской деятельности», — пояснили в ведомстве.

Украинец, являясь командиром отряда территориальной обороны ВСУ, получил от сотрудника СБУ задание по сбору информации военного характера.

Подозреваемый собирал информацию о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии.

Следственным подразделением УФСБ России по Восточному военному округу возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности показала видео с задержанием и признательными показаниями задержанного в Крыму агента СБУ.

Задержанный рассказал, что украинская разведка завербовала его, когда он ездил к родственнице. На границе к нему подошёл незнакомец и предложил сотрудничество.