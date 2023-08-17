Вашингтон, 17 августа, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Известный по роли доктора Кокса в сериале «Клиника» американский актёр Джон Макгинли призвал украинского лидера Владимира Зеленского пройти лечение от наркозависимости. Видеообращение автор опубликовал в социальных сетях.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

По словам Макгинли, «лучшими друзьями» Зеленского за последний год стали наркотики и алкоголь. В качестве единственного выхода из этого актёр увидел доброту, которую не следует путать с терпимостью.

«Единственная дорожная карта, которую ты можешь использовать, — это та, которая основана на доброте и заботе о себе. Ты, Влад, должен позаботиться о Владе, вот как это работает», — объяснил Макгинли.

Зеленский, по мнению американца, находится в сложном положении, выбраться из которого очень трудно.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня украинский президент Владимир Зеленский призвал легализовать медицинский каннабис в стране. Он объяснил такое предложение необходимостью развивать на Украине отрасль «ментальной и физической реабилитации». По его мнению, эта практика позволит жителям страны не терпеть боль, стресс и травмы военного времени.

13 июля Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о легализации в стране лекарств на основе медицинского каннабиса. За законопроект отдали свои голоса 268 депутатов Рады при 226 необходимых для одобрения законопроекта голосов. Против проголосовали 17 парламентариев, 11 воздержались и ещё 45 не принимали участия в голосовании, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Непрезентабельный вид украинского президента на саммите Европейского политического сообщества шокировал пользователей соцсети Twitter. Часть из них связала такой вид Зеленского с употреблением наркотиков, а другие — с чрезмерным потреблением алкоголя и проведением большого количества времени в бункере.

По мнению заместителя президента Российской академии образования академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, у Зеленского есть болезненная зависимость от запрещённых веществ.