Токио, 17 августа, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в минувшем июле взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Такие данные привел японский минфин.

Дарья Драй ИА REGNUM Поток машин

Так, в июле прибыло в Россию 33 192 авто, из них 32 116 — легковых. Этот показатель на 84% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Вместе с тем общий объём поставок почти в 1,5 раза превысил средний показатель за последний год, который составляет около 21,6 тыс. единиц.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты объясняли резкий рост поставок автомобилей тем, что покупатели пытались успеть ввезти как можно больше машин до вступления в силу запрета — с 9 августа запрещены поставки из Японии в Россию новых и подержанных бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 литра, также электромобилей и гибридных машин, яхт, железнодорожных локомотивов и составов, автокресел, шин для крупногабаритных транспортных средств и др.

Жители России в течение мая 2023 года увеличили траты на покупку подержанных машин на 85%. Сильнее всего россияне потратились на покупку подержанных японских авто (149 тыс. штук). Также жители России купили в течение мая 116,5 тыс. отечественных б/у авто, 66 тыс. корейских, 40 тыс. американских и 9,8 тыс. китайских.

В июле 2023 года импорт зерновых из России в Японию увеличился почти на 5680% по сравнению с июлем прошлого года.