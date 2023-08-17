Токио, 17 августа, 2023, 04:02 — ИА Регнум. В июле 2023 года импорт зерновых из России в Японию увеличился почти на 5680% по сравнению с июлем прошлого года. Это следует из торговой статистики, обнародованной японским министерством финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

При этом импорт рыбы и рыбных изделий за этот же период упал на 35,3% по сравнению с июлем 2022 года. Импорт овощей также сократился на 30%.

На 53,6% уменьшился импорт российского СПГ, также просел в июле импорт угля на 72,9%, цветных металлов — на 69,5%. Закупка руды цветных металлов сократилась на 93%, продукции из железа и стали — на 52,2%.

Экспорт транспортных средств в Россию взлетел на 84%, а показатели поставок японских запчастей упали на 44,4%. Экспорт медицинских изделий вырос на 1123%, следует из торговой статистики.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Японии приняло решение в качестве жеста солидарности с западными странами G7 ввести новый пакет санкций против России. В рамках очередных ограничений с 9 августа запрещено ввозить в Россию автомобили с двигателем внутреннего сгорания объёмом больше 1,9 литра, любые автомобили с электрической тягой, а также авто с гибридным двигателем.

С 7 апреля Япония запретила экспорт в Россию всех игрушек, которые имеют колёса, в том числе игрушечных детских колясок и машинок, а также сборных макетов для моделизма, пазлов и головоломок.