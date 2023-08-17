Вашингтон, 17 августа, 2023, 03:46 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден использовал свой жуткий шёпот, говоря о достижениях экономики страны. О нестандартном способе общения главы Белого дома написала газета Daily Mail.

Gage Skidmore Джо Байден

Видео выступления Байдена попало в сеть. На кадрах можно увидеть, как президент США, рассказывая у микрофона в Белом дома об успехах своей экономической политики, заявил, что его курс некоторые СМИ назвали «байденомикой».

При этом президент выразил неуверенность в том, что газеты использовали это слово «в положительном контексте». Он наклонился к микрофону и громко прошептал: «Но знаете, что? Она работает», имея ввиду «байденомику».

По мнению авторов издания, Джо Байден намеренно использует «жуткий шёпот» и характерную улыбку, чтобы добавить близость к аудитории, а также показать успех климатического и налогового законодательства на фоне природных пожаров на Гавайях.

Как сообщало ИА Регнум, Байден во время своего публичного выступления в Милуоки исказил факты об обстоятельствах своего рождения, образовании отца, а также о якобы его влиянии на государственный долг страны, который якобы уменьшился за время его президентства.

«Мой дедушка Байден умер очень молодым. Он умер в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения», — сказал 80-летний президент.

Однако, как указывает издание, дедушка Байдена на самом деле умер 26 сентября 1941 года в Балтиморе, более чем за год до его рождения 20 ноября 1942 года.

Американский полковник в отставке Роберт Магиннис обвинил американского президента в том, что он лжёт о роли США в конфликте на Украине. К такому выводу полковник пришёл после слива секретных документов Пентагона.

Джо Байден — самый возрастной американский президент. Он не раз попадал в курьёзные ситуации, чем вызывал волнение в американском обществе и многочисленные разговоры относительно состояния своего здоровья.