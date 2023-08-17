Москва, 17 августа, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Московский городской суд оправдал двух граждан Литвы и двух россиян по делу о поставках в Россию более 472 кг кокаина из Эквадора. Об этом сообщает РИА Новости.

МВД Наркотики в снегу

Оправдательный приговор был оглашён на основе вердикта присяжных. Судом были оправданы Георгий и Иван Радомировы, Эрнестас Казлаускас и Миндаугас Корецас — обвинение не смогло доказать причастность подсудимых к контрабанде наркотиков.

Игорис Григас, пятый фигурант, признан виновным по неосновным эпизодам. Адвокат Елена Белозерова пояснила, что проведённое им время в СИЗО зачлось как отбытое наказание сроком в 5,5 года.

Все пять обвиняемых были освобождены из-под стражи в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Следствием было установлено, что в 2013 году в Санкт-Петербурге Григас создал преступную группировку, привлёк остальных фигурантов уголовного дела. За шесть лет подельники переправили 15 партий кокаина общим весом 472 кг.

Задержанным в 2019 году литовцам грозило пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА Регнум, крупную партию наркотика весом 646 кг обнаружили грузчики при разгрузке бананов в дистрибьюторском центре торговой сети Albert в поселке Клецаны под Прагой.

Обнаруженная партия наркотика оценивается на чёрном рынке в сумму около 2 млрд крон (около 90 млн долларов). В Чехии один грамм наркотика нелегально продается по цене 3 тыс. крон (около 136 долларов). Партия наркотиков, найденная в бананах, стала одной из самых крупнейших, перехваченных в стране.

Бананы с «сюрпризом» прибыли в Чехию из Эквадора через голландский Амстердам.