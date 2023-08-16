Южно-Сахалинск, 17 августа, 2023, 02:44 — ИА Регнум. В Охинском районе на севере Сахалина пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно добыли краснокнижную рыбу калугу на сумму более 37 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. О браконьерстве в особо крупных размерах сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

«Эковахта Сахалина» Улов браконьеров

Задержанные использовали запрещенные орудия лова в заливе Байкал. Они незаконно выловили 98 экземпляров калуги. 37 рыб были живыми и жизнеспособными — их выпустили в воду.

По местам жительства задержанных также обнаружены и изъяты фрагменты калуги общим весом 400 кг.

«Ущерб водным биологическим ресурсам превышает 37 млн рублей», — добавили пограничники.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе рейда ненецкого центра природопользования и охраны окружающей среды и УМВД по региону была обнаружена моторная лодка, в которой находились трое жителей округа, совершающие незаконный лов рыбы ставными сетями.

При осмотре сетных орудий изъяли более 30 экземпляров нельмы, 16 экземпляров камбалы, две щуки и одного налима.

На Камчатке браконьеры зверски расправились с медвежонком. Его изувеченное тело обнаружили экологи во время рейда.

Убитое животное нашли на несанкционированной свалке старой автобазы в Елизове. Медвежонку было примерно 2,5 года. Браконьеры вспороли ему живот, отрубили передние и задние лапы, а также переднюю часть лица. Предположительно, части тела медведя предназначались для сувениров или продажи.