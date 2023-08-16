Москва, 17 августа, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 16 августа напомнил о нововведениях в сфере образования с 1 сентября и в связи с ними потребовал всех педагогов обеспечить достойной заработной платой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Спортивным школам будет возвращен статус учреждений образования, а тренеры будут приравнены к педагогическим работникам. Нововведения отразятся не только на уровне зарплат, но и на продолжительности отпусков, процедурах аттестации и прочих льготах.

«Все, кто работает в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены и соответствующим уровнем заработной платы как педагогические работники», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в России в ближайшие несколько лет планируют ввести единую систему оплаты труда медиков. Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, такой переход должен произойти с 2025 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране начала снижаться, а заработные платы выросли двузначными темпами.

Доля жителей России со среднемесячным доходом от 100 тыс. рублей увеличилась по итогам 2022 года на 30,6% по сравнению с 2021 годом.