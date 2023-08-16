Грозный, 17 августа, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался против нововведений на чеченских свадьбах — они недопустимы, противоречат национальным обычаям и ведут к значительному увеличению расходов семей на проведение торжества. Своё мнение Кадыров высказал в Telegram-канале после совещания с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Чеченский лидер написал, что вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям. При этом Рамзан Кадыров отметил, что удалось «искоренить воровство невесты и ряд других ненормальных явлений», не соответствующих нормам шариата.

«Будем оказывать необходимую помощь нуждающимся в организации торжеств. Какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы», — добавил глава Чечни.

Как сообщало ИА Регнум, Рамзан Кадыров выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за большую честь, оказанную его супруге Медни Кадыровой присуждением звания «Мать-героиня». Как отметил чеченский лидер, глава государства постоянно проявляет внимание к женщинам России, оценивая их труд на благо семьи и страны.

Как глава большого семейства, в котором воспитываются 14 детей, Кадыров по заслугам оценил роль своей супруги в их воспитании, а также поддержку, которую она как жена с самого начала их совместной жизни оказывала ему.