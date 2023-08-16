Москва, 17 августа, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Наивысшая точка летних лесных пожаров пройдена, ежедневно сокращаются площадь и количество новых возгораний, сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

По словам руководителя Рослесхоза Ивана Советникова, с начала 2023 года в российских лесах возникло около 10 тыс. возгораний, огнём пройдено 3,9 млн га. Показатель ниже среднепятилетних значений в 1,7 раза, а охрана лесов от огня увеличена более чем на 200 млн га, добавил глава ведомства.

В настоящее время с лесными пожарами борются в Якутии и Хабаровском крае.

В Рослесхозе напомнили, что лесопожарный сезон-2023 начался раньше обычного на три недели. Тушить пожары осложняли высокие температуры, сильный ветер, повышенная активность сухих гроз, отсутствие осадков. Основная часть всех возгораний пришлась на труднодоступную местность, где тушить огонь можно лишь вручную.

Пожароопасный сезон ещё не завершился, поэтому следует сосредоточиться на тушении действующих возгораний. Только за минувшие сутки в России ликвидировали 125 лесных пожаров на площади 253,5 тыс. га, заключил Советников.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал 24 июля закон о формировании федерального резерва сил и средств авиационных работ по охране лесов от пожаров. Документом ограничены зоны контроля пожаров — территорий, на которых тушение проходит с учётом местных особенностей. Нормативы определения зон устанавливает Рослесхоз. Также установлены нормы противопожарного обустройства лесов, то есть комплекс мер по нераспространению огня.

В 2022 году в России удалось в три раза сократить площадь лесных пожаров и восстановить ранее пострадавшие участки леса. 79% всех лесных пожаров удалось потушить в первые сутки.