Стамбул, Турция, 17 августа, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр заявил, что вероятность землетрясения магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула превышает 60%, но город к стихии не готов, а значит ожидаются значительные разрушения и жертвы. Такое мнение он высказал в годовщину разрушительного землетрясения в районе Мраморного моря 17 августа 1999 года.

Дмитрий Буянов ИА REGNUM Стамбул. Турция

«Мы ранее неоднократно предупреждали, что до 2029 года ожидаем в регионе землетрясение не меньшей силы, чем 17 августа 1999 года. Его вероятность составляет не менее 64%, и Стамбул к такому землетрясению не готов», — цитирует Гёрюра телеканал TV-100.

В августе 1999 года в районе Стамбула произошло землетрясение магнитудой 7,6. По разным данным погибло до 40 тыс. человек, 45 тыс. пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, член Совета учёных мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган спрогнозировал, что в Стамбуле и регионе Мраморного моря в ближайшее время может случиться мощное землетрясение магнитудой выше 7. По его словам, при наихудшем исходе сильный негативный экономический эффект от землетрясения ощутит вся Турция. В некоторых районах этого города уже вывешены планы эвакуации на случай угрозы цунами.

В конце апреля 2023 года в турецкой провинции Малатья уже произошло землетрясение магнитудой 4,3. В начале апреля это же случилось в провинции Адыяман. 21 июля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение, которое случилось в Турции 6 февраля 2023 года, унесло жизни более чем 50 тысяч человек. Пострадали 107 204 человека.

Более половины водохранилищ Стамбула имеют запасы воды из-за жары и засухи ниже 20% от нормы.