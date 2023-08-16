Сочи, Краснодарский край, 17 августа, 2023, 00:48 — ИА Регнум. В Сочи машина скорой помощи, которая везла в больницу мужчину с тяжёлой травмой, попала в ДТП. О дорожной аварии сообщили в пресс-службе городского УВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что скорая везла тяжелораненого пациента в больницу в посёлке Вардане Лазаревского района Сочи. Женщина-пешеход, игнорируя светофор, стала переходить дорогу. Водитель скорой, увидев её, пытаясь избежать столкновения вывернул руль, однако потерял управление и автомобиль опрокинулся в кювет.

Пострадавшую женщину с травмами и мужчину из скорой доставила в больницу другая бригада медиков.

Как сообщало ИА Регнум, шесть человек пострадали в результате массового ДТП с участием трёх автомобилей в Екатеринбурге.

Авария произошла на перекрёстке улиц Расточная и Монтажников в Екатеринбурге. Столкнулись рейсовый пассажирский автобус, автомобиль каршеринга Hyundai Solaris и автомобиль скорой медицинской помощи.

Автомобиль каршеринга при проезде перекрёстка столкнулся со скорой, которая передвигалась с включенными синими маячками и звуковым сигналом. В момент столкновения автомобили отбросило на двигавшийся пассажирский автобус.