Пирей, Греция, 17 августа, 2023, 00:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб Англии «Манчестер Сити» впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в серии пенальти испанскую «Севилью». Встреча на стадионе «Караискакис» в греческом городе Пирей закончилась со счётом 5:4.

Mancity.com «Манчестер Сити»

Определить победителя в основное время матча не удалось. На 25-й минуте игры открыл счёт футболист испанской команды Юссеф Эн-Несири, ответный гол в составе «Манчестер Сити» забил Коул Палмер (63-я минута). Затем судья назначил серию пенальти.

«Манчестер Сити» впервые завоевал трофей в первом же участии в турнире. «Севилья» потерпела шестое поражение в Суперкубке УЕФА.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в Стамбуле прошёл главный матч европейского футбольного сезона — финал Лиги чемпионов. Английский «Манчестер Сити» впервые стал победителем турнира, обыграв миланский «Интер» со счётом 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте забил опорный полузащитник сборной Испании по футболу Родриго Эрнандес.