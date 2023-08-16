Москва, 17 августа, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации 16 августа заявил, что Россия делает всё возможное для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан и Армения

Полянский акцентировал, что на данный момент «как никогда востребованы шаги на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха».

По мнению дипломата, необходимо разблокирование Лачинского коридора и использование других гуманитарных маршрутов.

«Россия при поддержке обеих сторон прилагает максимальные усилия для скорейшего разрешения сложившейся кризисной ситуации, чтобы не допустить гуманитарного бедствия в регионе, а также содействует нормализации отношений между дружественными нам Азербайджаном и Арменией в целом», — заверил Дмитрий Полянский.

Как сообщало ИА Регнум, для армяно-азербайджанского урегулирования важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых шагов «на земле». Об этом 16 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД отметил приоритетность задачи по скорейшему разрешению острой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. При этом должна быть учтена работа по реализации трёхсторонних заявлений России, Азербайджана и Армении 2020–2022 годов.

12 августа Армения запросила в Совбезе ООН внеочередное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Постпред Армении Мгер Маргарян направил в СБ ООН обращение, в котором указал, что с середины июня в Нагорном Карабахе наблюдается острый дефицит товаров первой необходимости из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.

15 августа министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли наблюдателей от Евросоюза, осуществлявших патрулирование в регионе.