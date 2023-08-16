Москва, 17 августа, 2023, 00:16 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы в дорожную аварию попал кабриолет Ford Mustang GT. Водитель сбежал с места ДТП, бросив в автомобиле пострадавшую девушку.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла вечером 16 августа в районе Подольской улицы. Водитель иномарки врезался в дерево, пассажирка получила травмы. Пострадавшую госпитализировали, уточнили в пресс-службе столичной полиции.

По данным источника ИА Регнум, машина мощностью 264 л. с. 2000 года выпуска зарегистрирована на имя Бориса Спрыгина — экс-баскетболиста московской команды «Бизоны».

Обстоятельства ДТП, а также кто находился в момент аварии за рулём кабриолета устанавливаются.

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Как сообщало ИА Регнум, ночью 13 августа в Москве произошло ДТП в районе дома 27 на Кутузовском проспекте. Легковой автомобиль BMW M8 на большой скорости врезался в мачту освещения и загорелся после столкновения. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и его пассажир. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.