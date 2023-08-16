Херсонская область, 17 августа, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Киевские боевики вечером 16 августа нанесли массированный удар по посёлку Днепряны в Херсонской области. О нападении сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Налёт ВСУ был зафиксирован в 22:10. Артиллерийский удар пришёлся по домам мирных жителей в посёлке Днепряны Новокаховского городского округа по домам в районе хлебоприёмного предприятия и улице Новоодесская.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, на городском водоводе в Зернограде Ростовской области была совершена диверсия, заявила 16 августа глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.

Сотрудники коммунальных служб, приехавшие установить причину изменения параметров работы магистрального водовода, зафиксировали, что инфраструктура была повреждена техникой.

ВСУ терпят поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки командования продвигаться.

Лучшие части ВСУ погибли в сражениях за Артёмовск и Соледар, что значительно снизило импульс контрнаступления украинской армии. Об этом 16 августа написал отставной американский офицер Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.