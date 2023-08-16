Москва, 16 августа, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Минтруд РФ подготовил проект постановления по которому ежемесячные денежные выплаты ветеранам специальной военной операции будут назначать без их личного заявления — беззаявительно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предлагается, что введение новых правил по выплатам начнёт действовать уже в 2023 году.

«Все необходимые сведения для назначения выплаты соцфонд будет получать самостоятельно путём межведомственного взаимодействия. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения», — отмечается в релизе Минтруда.

Нововведение позволит ветеранам боевых действий не имеющим возможности своевременно обратиться с заявлением за выплатами, получать их со дня признания «ветераном».

Отмечается, что на данный момент для назначения выплаты, ветеранам нужно подать заявление онлайн через госуслуги либо лично в отделении соцфонда и в МФЦ, или «Почтой России».

Как сообщало ИА Регнум, за шесть месяцев 2023 года рабочая группа по вопросам СВО рассмотрела 28 тыс. обращений участников спецоперации и их семей. Результаты этой и другой работы отражены в докладе главе государства, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении удержания из выплат ветеранам боевых действий стоимости набора социальных услуг.

Принятый закон в том числе касается участников специальной военной операции. Ветераны при желании смогут получать соцуслуги, если подадут заявление об этом. При этом стоимость услуг всё равно не будут вычитать из выплат.