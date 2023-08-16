Вашингтон, 16 августа, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Прокурор округа Фултон, штат Джорджия Фэни Уиллис предложила назначить слушания по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в 2020 году с участием экс-президента Дональда Трампа на 4 марта 2024 года. Такие сведения представлены в судебном документе, опубликованном агентством Рейтер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Заключительное досудебное слушание прокуратура предлагает провести 20 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в штате Джорджия в офисе шерифа округа, где Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявили, что ждут прихода экс-президента и других фигурантов дел в местную тюрьму в Фултоне. Они должны до 25 августа добровольно явиться в тюрьму на Райс-стрит, где пройдут формальную процедуру ареста. Оная подразумевает, что их обыщут, сфотографируют, а также дактилоскопируют.

15 августа большое жюри предъявило обвинения Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на результаты выборов 2020 года.

Всего обвинения в отношении Трампа включают 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога и подачу ложных документов.

Политический истеблишмент США не хочет, чтобы бывший глава Белого дома Дональд Трамп оказался в тюрьме, так как это создаст опасный прецедент, считает американист Сергей Судаков.