Париж, 16 августа, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Украине не место в Европейском союзе, она должна быть нейтральна, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Figaro.

Agência Brasil

Обещания Брюсселя, по мнению экс-президента, ложные и не будут выполнены, если говорить о вступлении Украины в ЕС.

«Украина не готова и не соответствует требуемым для вступления критериям, а потому, что она должна оставаться нейтральным государством. Я не понимаю, чем этот нейтралитет может быть оскорбителен. При этом она может получить надёжные международные гарантии безопасности», — сказал Саркози.

Уход президента России Владимира Путина вряд ли изменит хоть что-то и наивно полагаться на это, добавил он.

По словам бывшего лидера Франции, Украина является связующим звеном между Западом и Востоком и должна им оставаться, а требовать от неё сделать выбор между Европой и Россией — противоречит истории и географии «этого сложного региона».

Саркози вспомнил времена своего президентства, когда вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель они не поддерживали вступление Грузии и Украины в Североатлантический альянс, хоть США и оказывали сильное давление. Политики понимали, что это для России «красные линии».

Как сообщало ИА Регнум, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин назвал вступление Украины в Евросоюз несбыточной мечтой Киева. Маловероятно, что значительное число бизнесменов и инвесторов будут готовы отправляться на Украину и вкладывать деньги в её экономику, считает эксперт. Руководство Европейского союза полагает, что расширять ЕС больше пока не надо и нужно переварить всё то, что уже было получено.

В начале февраля 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от готовности страны к этому. Из аналитического доклада экспертов ЕС следует, что Украина находится на «раннем» этапе подготовки к вступлению в Евросоюз.