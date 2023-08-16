Подозреваемого в хранении селитры у АЗС в Махачкале отправили в изолятор
Махачкала, 16 августа, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Подозреваемого в причастности ко взрыву в пригороде Махачкалы Эльдара Насрулаева поместили в изолятор временного содержания, сообщил 16 августа источник РЕН ТВ.
«В настоящее время он находится в изоляторе», — сказал собеседник телеканала.
14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции в пригороде Махачкалы произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительной информации, хранилась селитра. Арендатором помещения и владельцем склада был Насрулаев. В результате произошёл взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Погибли 35 человек, 84 пострадали.
Источник ИА Регнум 15 августа сообщил, что предполагаемый владелец загоревшейся в Махачкале АЗС Ибрагим Шамхалов был ранее судим за незаконную продажу газа на автозаправочной станции. Установлено, что на принадлежащей ему станции в селе Тарумовка реализовывался сжиженный углеводородный газ без специального разрешения (лицензии). Бизнесмен был оштрафован на 110 тыс. рублей за незаконную продажу 600 т газа. 16 августа он был задержан и доставлен на допрос.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава Дагестана Сергей Меликов указал, что пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся возможная помощь.
Глава региона назвал причиной трагедии алчность и жадность: по его словам, некоторые предприниматели пытаются нарушить «все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду».