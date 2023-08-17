Москва, 17 августа, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Мастер спорта международного класса по боксу в полутяжелой весовой категории, чемпион лиги кулачных боев Hardcore FC, а также участник и победитель чемпионатов России и Европы Сослан Асбаров стал лицом спартакиады «Моспром-2023». Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Сослан Асбаров

«Сотрудники промышленных предприятий активно борются за победу на отборочных состязаниях и возможность выхода в финал спартакиады «Моспром». Не падать духом и показывать отличные спортивные результаты помогает поддержка заслуженных мастеров спорта», — пояснил Овчинский. Он добавил, что пример стойкости и воли к победе боксера поможет участникам добиться высоких результатов.

Перед стартом финальных отборочных соревнований в спортивном комплексе «Лужники» Сослан Асбаров проведет мастер-класс по боевому искусству для всех желающих.

«Повышенный интерес работников промпредприятий к спорту поражает. Промышленники не только успевают выполнять план своей работы, но и подготовиться к соревнованиям, на которых показывают высокие результаты», — прокомментировал Сослан Асбаров. По его словам, спартакиада «Моспром» — это отличная возможность для каждого проявить себя и стать ближе к коллегам со схожими интересами.

В то время как столичные промышленники уже борются за право состязаться на финальных играх, студенты профильных вузов и колледжей столицы еще могут подать заявку на участие в отборочных соревнованиях, которые стартуют в сентябре.

Промышленникам предстоит сразиться в состязаниях по бильярду, плаванию, киберспорту, шахматам, легкой атлетике, баскетболу 3×3, волейболу, настольному теннису, хоккею, футболу, дартсу и тэг-регби.

В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Первые состязания прошли в 2019 году, и за четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.