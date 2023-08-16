Тверь, 16 августа, 2023, 21:25 — ИА Регнум. Дополнительные бюджетные места для детей участников специальной военной операции появились медицинских колледжах Тверской области. Соответствующее вопрос рассмотрела бюджетная комиссия Тверской области на заседании, которое сегодня, 16 августа, провёл губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

«Это часть поддержки семей наших военнослужащих, — отметил он. — В то время, когда отцы находятся на передовой, мы должны позаботиться о том, чтобы их дети могли получить достойную профессию».

12 детей военнослужащих уже заявили о желании поступить в медицинские учебные заведения региона. Они будут учиться в Тверском, Бежецком, Вышневолоцком и Кимрском колледжах. На заседании приняты решения о стипендиальном обеспечении, материальных выплатах, соцподдержке будущих студентов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, популярность среднего медицинского образования среди выпускников школ региона растёт. Так, конкурс в Тверской медколледж достиг почти десяти человек на бюджетное место. В 2023 году медицинские колледжи Твери, Бежецка, Вышнего Волочка, Кашина и Кимр выпустили 649 молодых специалистов в области акушерства, стоматологии, лабораторной диагностики и других. Большинство молодых специалистов планируют трудоустроиться в учреждения здравоохранения Верхневолжья.