Москва, 16 августа, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Банк России до конца 2023 года решил не ограничивать полную стоимость кредита (ПСК) по всем категориям потребительских кредитов и отдельным видам займов, сообщила 16 августа на своём сайте пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, для банков ПСК не будет ограничена до конца года по всем категориям потребительских кредитов, для кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов — по всем категориям потребительских займов. При этом ограничения сохраняются по остальным категориям ПСК МФО и по всем категориям для ломбардов, подчеркивает ЦБ.

Как сказано в релизе, принятое послабление предоставит кредиторам возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки.

Кроме того, пояснили в ЦБ, этот шаг повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования и позволит быстрее ограничить проинфляционные риски.

«Срок действия моратория определён таким образом, чтобы дать участникам рынка достаточно времени для адаптации к изменившимся условиям, а также учитывает лаг между кварталом определения референсной ПСК и кварталом её применения, который составляет два квартала», — добавили в пресс-службе.

При этом, напомнил регулятор, выдача банками кредитов по высоким ставкам продолжат сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам и установленное законом требование о предельной ежедневной процентной ставке.

Ранее Центральный банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года. Как заявила корреспонденту ИА Регнум Юлия Коваленко, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, первое, что ждёт россиян в связи с изменением ключевой ставки, — это рост ставок по всем видам кредитных продуктов. По её словам, незначительно могут вырасти только ипотечные кредиты по государственным программам, в остальных же случаях произойдёт резкий рост.

При этом эксперт полагает, что сильного спада в потребительских кредитах ждать не стоит, так как произошёл резкий скачок цен, а покупательная способность снизилась, поэтому граждане вынуждены брать различные кредитные продукты на разные цели.