Париж, 16 августа, 2023, 21:03 — ИА Регнум. Крым был и является частью России, и любые разговоры о его якобы возможном возвращении в состав Украины — это иллюзия, заявил 16 августа бывший президент Франции Николя Саркози.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения и сейчас считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — сказал Саркози в интервью Figaro.

Он также призвал провести в Крыму и четырёх регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, референдумы при участии международных наблюдателей. Саркози полагает, что это необходимо для избежания превращения конфликта в замороженный.

Власти Украины ранее неоднократно заявляли, что переговоры с Россией могут начаться лишь после возвращения Украины к границам 1991 года (с Крымом). В Вашингтоне, в свою очередь, отмечали, что вопрос о необходимости силовой борьбы за Крым в Киеве должны решать сами.

В Кремле и МИД РФ отмечали, что Россия готова к мирным переговорам при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, а также при условии принятия новых территориальных реалий, то есть возвращения в 2022 году четырёх регионов в состав России.