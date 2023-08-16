Зерноград, Ростовская область, 16 августа, 2023, 20:31 — ИА Регнум. На городском водоводе в Зернограде Ростовской области была совершена диверсия, заявила 16 августа глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.

Кадр из видео с канала: Николай Небавский — MAN

В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Полищук отметила, что сотрудники коммунальных служб, приехавшие установить причину изменения параметров работы магистрального водовода, зафиксировали, что инфраструктура была повреждена техникой.

«При обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто прорыв — ездила техника, начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить», — сказала глава администрации.

Полищук добавила, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в марте 2022 года прокуратура Ростовской области через суд потребовала отремонтировать водопроводные сети в Зернограде. Водопроводные сети износились, участились аварии, люди подолгу остаются без воды, а протяжённость устаревших коммуникаций превышает 14 километров, отметили в надзорном ведомстве.