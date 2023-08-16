Москва, 16 августа, 2023, 20:18 — ИА Регнум. МВЛД РФ предлагает предоставить сотрудникам полиции доступ к электронным устройствам граждан без получения ими судебного предписания. Соответствующий документ опубликован 16 августа на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум

Предлагается наделить сотрудников МВД правом беспрепятственно получать любую передаваемую через интернет информацию с гаджетов граждан в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это необходимо для эффективной борьбы с киберпреступлениями, отметили в ведомстве.

Предполагается, что сотрудники полиции будут получать удалённый доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств.

Количество IT-преступлений в России продолжает увеличиваться, они составляют почти треть от общего числа преступлений, отмечал в мае 2023 года глава МВД Владимир Колокольцев. При этом в последнее время темпы роста числа таких преступлений снижаются, а большинство таких правонарушений раскрывают сотрудники полиции, сказал министр.

Бороться с этим видом преступлений нужно с помощью разъяснительной работы с участием публичных лиц, крайне важна профилактическая работа, отмечал также Колокольцев.