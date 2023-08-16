Москва, 16 августа, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию», который стартовал в начале августа, встретят в Кемерове, Новокузнецке, Балашихе, Орле, Благовещенске и Рязани. Эти города станут очередными точками на маршруте фестиваля, который пройдет в 26 городах в шести федеральных округах России.

Кадр из видео с канала: Енисей Кино

Первым городом на этой неделе станет Кемерово, где музыкальный праздник для всей семьи состоится 17 августа. Новокузнецк, Балашиха, Орёл, Рязань и Благовещенск встретят фестиваль в субботу, 19 августа.

Зрителей ждут выступления известных российских исполнителей и местных музыкальных групп, патриотические стихи и интерактивные кабины для записи видеообращений к российским военнослужащим, силовое шоу, спортивные состязания, мастер-классы для всей семьи и танцы вместе с известными блогерами.

Хедлайнерами фестиваля выступят певица Юта и участник проекта «Звезда» Сергей Чуйков (Новокузнецк), Стас Пьеха (Кемерово), Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов (Балашиха), Юта и рок-группа «Наши» (Рязань), Анита Цой, группа «ПослеZавтра» (Благовещенск) и Александр Иванов с группой «Рондо» (Орёл). Также на фестивале выступят местные рок — и поп-группы, восходящие звёзды российской эстрады и победители вокальных конкурсов, детские коллективы.

Лирической частью фестиваля станет выступление известных российских поэтов: Влад Маленко прочтёт стихи собственного сочинения в Балашихе, Александр Курако — в Благовещенске. Стихи о Родине, родной природе, буднях военных и их родных, которые ждут их дома, — такие поэтические строчки прозвучат со сцены фестиваля. Свои стихи в каждом городе представят зрителям и региональные поэты.

Выразить слова поддержки российским военным в видеообращении смогут все желающие — на фестивале будет установлена интерактивная кабина Народного фронта, откуда все добрые пожелания отправятся прямо в военные части.

Особенное внимание организаторы фестиваля обратили на его спортивную часть. На площадке фестиваля развернётся настоящее шоу богатырей и атлетов «Сильнейшая нация мира». Известные спортсмены-пауэрлифтеры и мастера единоборств, входящие во всемирную богатырскую лигу, продемонстрируют чудеса силы и выносливости, быстроты и точности, искусство боя и военно-прикладные дисциплины.

В Рязани в рамках фестиваля пройдёт музыкальный концерт, а в других городах к вокальным выступлениям добавятся семейные спортивные мероприятия, детские активности, встречи и танцы с блогерами, мастер-классы от ведущих спортсменов и атлетическое шоу.

В Благовещенске гостей фестиваля ждет турнир «Стронгмен», попытка установить рекорд Дальнего Востока по бурсировке тяжелой техники, мастер-класс от чемпиона мира по ушу Артема Загибалова и открытая тренировка по армспорту.

В Орле зрители увидят выступления мастера спорта по пауэрлифтингу Евгения Орехова, сильнейшего человека Липецкой области Александра Клокова, победителя международных турниров по стронгмену Александра Кузьмина и известного орловского атлета Алексея Игнатьева.

На фестивале в Кемерове желающие смогут поучаствовать в соревновании по кантовке тяжелой покрышки весом 250 кг, подъему шаров Атласа весом 100 кг и жиму бревна, а также в турнире по армлифтингу. В Новокузнецке пройдут показательные выступления силачей в жанре «силовой экстрим».

А в Балашихе свои таланты продемонстрируют самый сильный человек Москвы 2022 и 2023 годов, мастер спорта по пауэрлифтингу, вице-чемпион кубка Азии по стронгмену Дмитрий Логунов, самый сильный человек Тульской области Илья Логунов и чемпион России по Стронгмену Егор Макаров.

Те, кто предпочитает движения в ритме музыки, смогут танцевать вместе с известными блогерами-хореографами, тренерами, победителями и участниками танцевальных конкурсов: танцорами и участниками шоу «Танцы» на ТНТ Максимом Нестеровичем (Благовещенск), Евгенией Нугаевой (Новокузнецк), и Ильшатом Шабаевым (Орёл). А жители Кемерова будут смеяться над весёлыми шутками про жизнь вместе со звездой Comedy Women Татьяной Морозовой.

Как передавало ИА Регнум, фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» стартовал в Пскове 12 августа. Программа прошла под открытым небом и показала, что псковичей самых разных возрастов объединяет любовь к Родине и гордость за героев, защищающих её.

Мероприятие проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.