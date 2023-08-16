Вашингтон, 16 августа, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Никаких решений касательно возможности отправки Украине дальнобойных ракет ATACMS в США ещё не принято, заявил 16 августа на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«У меня нет никакой обновлённой информации касательно ATACMS. Президент США Джо Байден сказал, что возможность их отправки рассматривается», — сказал он.

Кирби при этом заявил, что не собирается раскрывать детали внутренних дискуссий о системах вооружений, которые поставляются на Украину.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в июле обсуждали поставки ATACMS для ВСУ. Впоследствии сообщалось, что Белый дом принял решение отказаться от поставок этих ракет.

В Кремле предупредили о последствиях передачи Украине ракет дальнего радиуса действия. Это решение ошибочно и будет иметь последствия, заявил, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.