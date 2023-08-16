Москва, 16 августа, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Для армяно-азербайджанского урегулирования важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых шагов «на земле». Об этом 16 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«Подчёркнуто, что в интересах урегулирования принципиально важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых практических шагов «на земле», — говорится заявлении российского МИД.

Отмечается, что в этом русле состоялся обмен мнениями о перспективах дебатов по карабахскому вопросу в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, Лавров отметил приоритетность задачи по скорейшему разрешению острой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. При этом должна быть учтена работа по реализации трёхсторонних заявлений России, Азербайджана и Армении 2020–2022 годов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа Армения запросила в Совбезе ООН внеочередное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Постпред Армении Мгер Маргарян направил в СБ ООН обращение, в котором указал, что с середины июня в Нагорном Карабахе наблюдается острый дефицит товаров первой необходимости из-за блокировки Азербайджаном Лачинского коридора.

15 августа министерство обороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли наблюдателей от Евросоюза, осуществлявших патрулирование в регионе.