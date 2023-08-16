Москва, 16 августа, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский умер в возрасте 73 лет. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба организации.

Виталий Белоусов / РИА Новости Александр Будогосский

«РФС выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Будогосского и окажет материальную поддержку семье Андрея Дмитриевича, а также помощь в организации похорон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Будогосский — арбитр всесоюзной, а впоследствии всероссийской категории по футболу. С 1977 по 1997 год он в качестве главного арбитра работал на матчах чемпионатов СССР и России по футболу. Он был кандидатом педагогических наук, автором и соавтором более 200 работ о судействе и инспектировании.

В РФС Будогосский работал на разных должностях в течение почти 20 лет. Он занимался вопросами судейства, инспектирования, развития и обучения арбитров. С октября 2016 года по апрель 2018 года он был главой департамента судейства и инспектирования РФС.

Кроме того, Будогосский открыл центр «Футбольный арбитр», в котором проходили подготовку многие российские судьи, в том числе Сергей Карасёв, Евгений Турбин.